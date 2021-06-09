В Петербурге просят кикшеринговые компании ограничить движение самокатов у фан-зон Евро

"Мы проводили консультации с [оргкомитетом российской части турнира] Евро. Действительно на стадионе в день матчей и вокруг фан-зон мы попросили ограничить движение самокатов", - сказал Пиотровский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга попросили компании по краткосрочной аренде электросамокатов (кикшеринг) ограничить движение таких транспортных средств у фан-зон и стадиона, где будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Утром в среду в Петербурге ряд кикшеринговых компаний приостановили аренду самокатов, СМИ и пользователи соцсетей связали это с подготовкой к турниру. Пиотровский при этом отметил, что не считает, что данная ситуация связана с подготовкой к турниру, однако за подробной информацией по данной ситуации порекомендовал обратиться в профильный комитет Смольного.

Во вторник в Смольном было принято решение ограничить скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах города. Действие ограничений распространяется на Невский проспект, прилегающие к нему загруженные улицы, в частности, на улицу Восстания и улицу Марата, на Каменноостровский проспект и еще несколько магистралей Петроградского района.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.