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Евро-2020

Гинер считает, что успехом сборной России на чемпионате Европы станет выход из группы

Российская команда на групповом этапе сыграет со сборными Бельгии, Финляндии и Дании
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Выход из группы станет успешным результатом для сборной России по футболу на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

"Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы", - сказал Гинер, воздержавшись от ответа на вопрос, какой результат выступления российской команды на турнире прогнозирует лично он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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