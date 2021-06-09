Матыцин вручил российским шахматистам государственные награды

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин наградил российских шахматистов государственными и ведомственными наградами. Церемония награждения прошла в среду в министерстве спорта.

Орденом Почета награжден президент Федерации шахмат России (РШФ) Андрей Филатов. Трехкратная победительница Шахматной олимпиады Валентина Гунина и трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно удостоены Ордена Дружбы.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены шахматисты Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Даниил Дубов, Евгений Наер, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Сергей Рублевский, Александр Рязанцев, а также тренеры Александр Мотылев и Сергей Яновский.

Благодарности президента РФ удостоены члены сборной России по шахматам Андрей Есипенко, Алексей Сарана и Полина Шувалова, а также тренер Михаил Кобалия.

"Благодарю за ваш труд и любовь к этому удивительному виду спорта. Благодарю вас за профессиональный опыт и коллективную работу. Ваш личный пример и ваших коллег говорит, что нам все по плечу. В этих непростых условиях вам удалось организовать важное соревнование в онлайн-формате", - сказал Матыцин.

Сборная России в августе 2020 года по итогам двух матчей в финале первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиады обыграла индийскую команду. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение вручить золотые медали обеим командам.