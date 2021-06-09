Дивеев: сборная России хорошо подготовилась к старту чемпионату Европы по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу успешно прошла подготовительный период к чемпионату Европы. Об этом после тренировки российской национальной команды на подмосковной базе в Новогорске заявил защитник сборной Игорь Дивеев.

Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы. 12 июня в Санкт-Петербурге состоится ее первый матч на турнире, соперником российской команды в стартовой игре на групповом этапе будет сборная Бельгии.

"Для меня это первый большой турнир, большие впечатления, хочется выйти на поле, проявить себя и выйти из группы. В команде все отлично: готовимся к Бельгии, разбираем соперника, все идет по плану. Если оценивать свою готовность по 100-балльной системе, то готовы на 99. Все покажут игры, но сейчас все отлично", - сказал Дивеев.

5 июня в товарищеском матче с командой Болгарии в защите сыграл полузащитник Дмитрий Баринов.

"Дима хорошо сыграл с болгарами, выиграл много единоборств, много обострял, перестраивался. Как защитник он играл и в "Локомотиве", и в молодежной команде. Считаю, что он хорошо сыграл", - заметил Дивеев.