Медицинский советник УЕФА рассказал о преимуществах в проведении Евро в 11 городах

ТАСС, 9 июня. Медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох, назначенный советником чемпионата Европы по вопросам пандемии, видит положительные стороны в организации турнира в 11 городах. Его комментарий приводит пресс-служба УЕФА.

"Я не считаю это победой, но это определенно большое преимущество. У нас будет больше гибкости, если один из городов вдруг потеряет возможность принять матчи. Я думаю, неверно предполагать, что было бы безопаснее проводить чемпионат в одной стране, потому что количество болельщиков, едущих со всех концов Европы, очень большое. Это создало бы такую же опасность распространения вируса", - сказал Кох.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.