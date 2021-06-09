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Евро-2020

Волонтеры матчей чемпионата Европы в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса

В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей чемпионата Европы
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Волонтеры, которые будут задействованы во время матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтеров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе "Газпром-Арена", - процитировали Беглова в пресс-службе Смольного.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встреча 1/4 финала (2 июля).

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