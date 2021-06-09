Правительственная комиссия одобрила введение паспортов болельщика на соревнованиях

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по введению персонифицированных карт на посещение спортивных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Председатель правления АЮР Владимир Груздев рассказал, что список официальных турниров, на которых планируется применять системы идентификации, будет утвержден правительством России в случае принятия закона.

"В частности, инициатива предусматривает введение "персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования". Предполагается, что это будет специальный электронный документ. Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу", - сказал Груздев.

Он добавил, что в течение 2021 и 2022 годов всего на эти цели бюджетом выделено 773,6 млн рублей.

Система идентификации болельщиков (Fan ID) впервые была применена на Кубке конфедераций, прошедшем в 2017 году в России. В дальнейшем Fan ID использовался для регистрации болельщиков на чемпионат мира 2018 года и чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.