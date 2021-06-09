Петербургские ученые к Евро-2020 подготовили словарь футбольной лексики для фанатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ученые Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (РГПУ, Петербург) к чемпионату Европы по футболу подготовили словарь футбольной лексики для фанатов. Издание содержит около 1 тыс. терминов с русскими, английскими и французскими эквивалентами, сообщил ТАСС в среду ректор РГПУ Сергей Богданов на презентации словаря.

"Этот проект начался давно. Когда проходил чемпионат мира по футболу, мы подготовили краткий словарь футбольной лексики. Он имел большой успех. Зная, что у нас будут проходить матчи Евро в 2021 году, мы организовали работу по созданию расширенной версии", - сказал Богданов.

По его словам, в словаре около 1 тыс. слов и словосочетаний (в сокращенной версии было около 700 слов), для которых имеются эквиваленты на английском и французском языках, новые понятия, связанные с историей футбола, а также копии текстов о футболе начала XX века для того, чтобы сравнить прошлое и настоящее этого вида спорта.

"Мы планируем сделать приложение для телефонов, чтобы записать моменты футбольной игры и наглядно (а не только с помощью текста) показать пользователю, например, что такое пенальти, что такое вне игры. Сейчас мы напечатали небольшой тираж в основном для презентационных целей, но возможны допечатки. Словарь уже поступил в магазины Санкт-Петербурга, также издание можно будет приобрести в интернете", - отметил Богданов.

Он добавил, что словарь сделан в двух цветовых вариантах - один в официальных цветах Евро (голубой, белый, оранжевый), другой вариант обложки ориентирован на петербургский футбольный клуб "Зенит" (синий, белый, голубой) - его планируется презентовать в середине июля для последующих соревнований.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.