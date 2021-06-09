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Хоккейный клуб "Спартак" заключил контракт с 19-летним форвардом Пономаревым

Соглашение заключено сроком до 30 апреля 2022 года

ТАСС, 9 июня. Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил двусторонний контракт с нападающим Василием Пономаревым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение заключено сроком до 30 апреля 2022 года.

Пономареву 19 лет. Последние два сезона он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) в команде "Шавиниган". В регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 33 играх, в которых набрал 38 (10 голов + 28 результативных передач) очков.

На драфте НХЛ 2020 года Пономарев был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 53-м номером.

На последнем молодежном чемпионате мира Пономарев забросил три шайбы. В составе юниорской сборной России хоккеист стал победителем Мирового кубка вызова в 2018 году и обладателем Кубка Глинки/Гретцки в 2019 году.

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