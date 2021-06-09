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Фигурное катание

Федерация фигурного катания на коньках Москвы утвердила возвращение Трусовой к Тутберидзе

Процедуры по переходу чемпионки Европы Алены Косторной из "Ангелов Плющенко" в "Хрустальный" не потребовалось
Александра Трусова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках Москвы официально утвердила переход бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой из академии "Ангелы Плющенко" в отделение "Хрустальный" школы "Самбо-70", к Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации, серебряный призер Олимпийских игр - 1998 в танцах на льду Олег Овсянников.

"Трусова написала заявление, договор с Плющенко закончился, ее перевели в "Самбо-70", в "Хрустальный", - сообщил Овсянников.

Также Овсянников напомнил, что процедуры по переходу чемпионки Европы Алены Косторной из "Ангелов Плющенко" в "Хрустальный" не потребовалось: "Она числилась за "Хрустальным", ее не переводили".

Спортсменки, которые ранее тренировалась у Тутберидзе, в начале прошлого сезона начали сотрудничество с Плющенко, однако в олимпийский сезон приняли решение вернуться на лед "Хрустального".

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