МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец Салман Жамалдаев проведет реванш против бразильца Диего Брандао на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 28 августа. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Жамалдаев и Брандао проведут реванш 28 августа", - сказал собеседник агентства.

В марте Жамалдаев одержал победу в поединке с Брандао на турнире АСА 120. Бой был остановлен во втором раунде. Брандао дисквалифицировали за запрещенный удар ногой в голову, когда Жамалдаев находился в положении партера, победу присудили россиянину.

Турнир ACA 127 пройдет 28 августа в краснодарском "Баскет-Холле".