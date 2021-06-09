Китаец Ма Тяньфан выиграл чемпионат мира по игре го во Владивостоке

ТАСС, 9 июня. Китайский спортсмен Ма Тяньфан стал победителем чемпионата мира по игре го, одержав пять побед. Турнир прошел во Владивостоке на острове Русский без зрителей.
Второе место занял Чань Тень (Тайвань, 5 побед), третье - южнокореец Ким Дабин (5). Россиянин Вячеслав Каймин занял 11-е место с четырьмя победами. Он выступал на чемпионате мира под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.
Ма Тяньфан стал одним из 35 участников, выступавшим онлайн. Всего на чемпионате выступили 57 игроков.
В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.
Чемпионат мира по го стал 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.
Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.