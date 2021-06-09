Китаец Ма Тяньфан выиграл чемпионат мира по игре го во Владивостоке

Второе место занял Чань Тень (Тайвань, 5 побед), третье - южнокореец Ким Дабин (5). Россиянин Вячеслав Каймин занял 11-е место с четырьмя победами. Он выступал на чемпионате мира под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

ТАСС, 9 июня. Китайский спортсмен Ма Тяньфан стал победителем чемпионата мира по игре го, одержав пять побед. Турнир прошел во Владивостоке на острове Русский без зрителей.

Ма Тяньфан стал одним из 35 участников, выступавшим онлайн. Всего на чемпионате выступили 57 игроков.

В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Чемпионат мира по го стал 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.