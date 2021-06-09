Женская сборная России по шахматам не выступит на чемпионате мира под флагом страны

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам не выступит на чемпионате мира под национальным флагом. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

"Женский командный чемпионат мира в этом году, мы планируем, пройдет в Барселоне. И там сборная России, по понятным причинам, не сможет выступить под своим флагом и со своим гимном", - сказал Дворкович.

Командный чемпионат мира среди женщин пройдет с 26 сентября по 3 октября в испанском Сиджесе (входит в провинцию Барселона).