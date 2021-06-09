В Приамурье открылся первый Центр боевых искусств

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Первый в Приамурье Центр боевых искусств открылся в Благовещенске. По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, возведение новых объектов создает для жителей области хорошие возможности заниматься любимыми видами спорта, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Это очередной результат большой работы совместно с компанией "Газпром", благодаря которой уже удалось многое сделать для развития спорта в Приамурье. Компания поддерживает развитие спортивной инфраструктуры в регионе с 2016 года, и за это время у нас уже появилось 27 различных спортивных объектов. Возведение новых объектов создает для жителей области хорошие возможности заниматься любимыми видами спорта", - цитирует Орлова пресс-служба правительства.

Как рассказала ТАСС директор спортивной школы Центра боевых искусств, которая базируется в новом физкультурно-оздоровительном центре (ФОКе), президент Федерации ушу Амурской области Наталья Шедько, спортсмены ждали появления специализированного объекта 16 лет. До этого приходилось арендовать помещения, не всегда приспособленные для занятий их видом спорта. "Это шикарное место, где можно раскрыть душу тренера. Мы мечтали о таком комплексе, так как добиваться побед, а мы являемся чемпионами Европы и мира по ушу, в неприспособленных для нашего вида спорта помещениях было непросто", - сказала Шедько.

Площадь спорткомплекса около 1,6 кв. м, залы оборудованы для занятий рукопашным боем, спортивной борьбой, всестилевым карате, ушу. Кроме того, есть тренажерный зал, четыре раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Помимо тренировок в залах будут проводиться соревнования для 24 организаций, входящих в состав амурского филиала Российского союза боевых искусств, в которых занимаются около 8,5 тыс. спортсменов. С сентября в ФОКе будут тренироваться до 300 человек, новое учреждение позволило предоставить рабочие места восьми тренерам и инструкторам.

В этом году также планируется завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Тамбовке и поселке Магдагачи, еще один объект появится в Благовещенске. Помимо этого, в следующем году ожидается открытие нового ФОКа в Тынде.