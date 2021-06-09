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Футбол в России

"Спартак" 11 июня попросит приостановить рассмотрение иска Газизова в Уфе

Шамиль Газизов подал иск в суд на "Спартак" в Уфе 4 мая 2021 года по взысканию задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сторона московского футбольного клуба "Спартак" на судебном заседании 11 июня подаст ходатайство на приостановку иска бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова в Уфе до решения дела в Арбитражном суде Москвы. Об этом ТАСС сообщила член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака".

В марте акционерное сообщество "Капитальные активы" подало иск в отношении московского футбольного клуба "Спартак" на сумму 88,3 млн рублей. Как сообщал Telegram-канал Baza, иск компании содержал требование признать недействительным решение совета директоров клуба, согласно которому глава совета директоров красно-белых Леонид Федун самостоятельно определял сумму компенсации по увольнению Газизову, который покинул пост в декабре 2020 года.

"Несмотря на все заверения господина Газизова о том, что у нас нет с ним спора и что у него были договоренности далеко не с клубом, а все-таки с советом директоров, которые не были санкционированы клубом, он нас удивил, подал иск в Уфе, сделал это 4 мая 2021 года, иск был принят к производству, - сказала Завьялова. - Собственно, требования заключаются в выплате достаточно приличной для "Спартака" суммы. При этом представители Газизова, которые это составляли, понимали, что есть производство по соглашению, заключенному между акционерами клуба и Газизовым в арбитраже Москвы. Этот документ оспаривается, несмотря на это, они посчитали возможным подать исковые требования, основанные на этом же документе, на требования о выплатах".

"Так как мы ответчики по этому спору, то, конечно, мы будем вынуждены, наверное, обращаться к праву, к правоприменительной практике, которая на 100 процентов говорит о том, что ранее поданный иск по аналогичным обстоятельствам должен быть рассмотрен, после чего может рассматриваться иной иск. Поэтому 11 июня мы будем заявлять ходатайство о приостановке рассмотрения дела до решения дела в Москве. Конечно, хотелось бы, чтобы акционеры клуба включились в процесс, потому что он становится несколько нешуточным", - добавила Завьялова.

Завьялова отметила, что в случае признания судом в Москве иска незаконным, абсурдом будет выглядеть решение о взыскании денежных средств со "Спартака" в Уфе. "Судебные акты не могут противоречить друг другу, это правило давно утверждено Верховным судом. До 4 мая был подан иск "Капитальными активами", акционером клуба, более того, уже были назначены судебные заседания, что было известно Газизову. Оспаривается один и тот же документ, на основе которого будет принято решение, насколько он имеет правовую основу под собой. В случае, если суд в Москве признает его незаконным в части или в полном объеме, то Уфа не может его признавать законным и на этом же основании обязывать нас к каким-либо выплатам. Я жду правового исхода для "Спартака", соответственно, считаю, что соглашение, которое находится в споре и которое является основой для решения в другом процессе, конечно, подлежит приостановке, однозначно", - заключила Завьялова.

История дела

Ранее СМИ сообщили, что Газизов подал иск в суд на "Спартак" в Уфе 4 мая 2021 года по взысканию задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда, судебное заседание было назначено на 24 мая, затем отложено на 11 июня. Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. В период с 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.

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