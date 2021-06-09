Павлюченкова и Рыбакина не смогли выйти в полуфинал Roland Garros в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу 29-летней Линетт и 26-летней Перы. В полуфинале теннисистки сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Линетт и Пера занимают соответственно 173-е и 138-е места в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Павлюченкова располагается на 102-й строчке парного рейтинга WTA, Рыбакина - на 382-й. Представительница Казахстана впервые сыграла в четвертьфинале парного турнира Roland Garros, россиянка уже играла на данной стадии в 2013 году. Павлюченкова имеет пять титулов WTA в парном разряде, Рыбакина - четыре титула ITF. Павлюченкова ранее вышла в полуфинал Roland Garros в одиночном разряде, обыграв в 1/4 финала Рыбакину.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.