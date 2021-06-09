Россиянки выступят на командном чемпионате мира под флагом Федерации шахмат России

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России выступит на командном чемпионате мира под флагом Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.
"Женская сборная, как и Ян [Непомнящий] выступят под флагом ФШР. С другой стороны, Ян будет носить и российский флаг на "Экспо", в стенах которого будет проводиться матч за мировую корону. Наш триколор нельзя будет использовать только непосредственно на площадке матча", - сказал Филатов.
Непомнящий с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".
Командный чемпионат мира среди женщин пройдет с 26 сентября по 3 октября в испанском Сиджесе (входит в провинцию Барселона).