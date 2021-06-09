Россиянки выступят на командном чемпионате мира под флагом Федерации шахмат России

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России выступит на командном чемпионате мира под флагом Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

Женская сборная России по шахматам не выступит на чемпионате мира под флагом страны

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

"Женская сборная, как и Ян [Непомнящий] выступят под флагом ФШР. С другой стороны, Ян будет носить и российский флаг на "Экспо", в стенах которого будет проводиться матч за мировую корону. Наш триколор нельзя будет использовать только непосредственно на площадке матча", - сказал Филатов.

Непомнящий с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

Командный чемпионат мира среди женщин пройдет с 26 сентября по 3 октября в испанском Сиджесе (входит в провинцию Барселона).