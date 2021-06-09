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Олимпиада в Токио

Организаторы Игр в Токио намерены контролировать перемещение спортсменов с помощью GPS

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио намерены при необходимости отслеживать перемещение спортсменов с помощью системы GPS. Об этом в среду на пресс-конференции заявил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

"Спортсмены также попадают под это требование", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Ранее во вторник организаторы соревнований заявили, что подобные меры будут применяться в отношении иностранных журналистов, которые прибудут освещать Игры.

При этом Муто пояснил, что речь не идет "об отслеживании каждого отдельного перемещения" того или иного человека. Предоставить доступ к смартфону с целью проверки истории перемещений организаторы могут запросить в случае возникновения соответствующей необходимости. К примеру, в случае обнаружения заражения коронавирусом и необходимости установить, где именно был этот человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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Олимпиада в Токио
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