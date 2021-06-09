Состав сборной России по прыжкам на батуте на Олимпиаду в Токио определится 27 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам на батуте определится с составом команды на Олимпиаду в Токио 27 июня после завершения этапа Кубка мира в Португалии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

С 26 по 27 июня в португальской Анадии пройдет этап Кубка мира, который станет последним крупным международным турниром перед Играми в Токио.

"Состав команды на Олимпийские игры мы назовем 27 июня после того, как завершится этап Кубка мира в Португалии", - сказал Макаров.

В Токио прыгуны на батуте разыграют два комплекта наград в личных соревнованиях у мужчин и женщин. Соревнования пройдут 30 и 31 июля в гимнастическом центре "Ариакэ".