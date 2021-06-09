Маурицио Сарри возглавил футбольный клуб "Лацио"

ТАСС, 9 июня. Итальянский футбольный клуб "Лацио" назначил Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Лацио".

О сроке соглашения с 62-летним итальянским специалистом не сообщается.

На посту главного тренера "Лацио" Сарри сменил соотечественника Симоне Индзаги, под руководством которого римская команда заняла шестое место в прошлом сезоне чемпионата Италии. 3 июня Индзаги покинул клуб и возглавил миланский "Интер".

Сарри работал в ряде итальянских клубов, с 2015 по 2018 год возглавлял "Наполи". Под его руководством неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", вручаемым лучшему тренеру чемпионата Италии. В 2018 году итальянец возглавил английский "Челси", который привел к победе в Лиге Европы, а в сезоне-2019/20 был главным тренером туринского "Ювентуса".