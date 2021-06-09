Российский футбольный союз намерен увеличить количество своих региональных центров

"В повестке было три вопроса. Два из них были посвящены развитию детско-юношеского футбола и спорта в стране. По первому вопросу выступил министр спорта Олег Матыцин, он рассказал, что министерство спорта делает в рамках программы развития футбола в России, какие средства выделены на развитие футбола, какое направление использования этих средств", - сказал Дюков.

"Дальше РФС рассказал о реализации нескольких проектов, программ по развитию детско-юношеского футбола в стране. Вы знаете, что у нас запущено несколько проектов, есть две флагманские программы, это "Наша смена" и "Футбол в школах". Одна направлена на подготовку спортивного резерва, вторая, "Футбол в школах", на развитие массовости футбола, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. В рамках "Нашей смены" были разработаны методики, созданы видеоверсии для занимающихся футболом в возрасте 6-9 и 10-14 лет, методики могут использоваться, и мы их рекомендуем всем детско-юношеским спортивным школам и тренерам", - отметил он.