Российский футбольный союз намерен увеличить количество своих региональных центров

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество региональных центров Российского футбольного союза (РФС) будет увеличено. Об этом рассказал журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В среду состоялось заседание попечительского совета РФС.
"В повестке было три вопроса. Два из них были посвящены развитию детско-юношеского футбола и спорта в стране. По первому вопросу выступил министр спорта Олег Матыцин, он рассказал, что министерство спорта делает в рамках программы развития футбола в России, какие средства выделены на развитие футбола, какое направление использования этих средств", - сказал Дюков.
"Дальше РФС рассказал о реализации нескольких проектов, программ по развитию детско-юношеского футбола в стране. Вы знаете, что у нас запущено несколько проектов, есть две флагманские программы, это "Наша смена" и "Футбол в школах". Одна направлена на подготовку спортивного резерва, вторая, "Футбол в школах", на развитие массовости футбола, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. В рамках "Нашей смены" были разработаны методики, созданы видеоверсии для занимающихся футболом в возрасте 6-9 и 10-14 лет, методики могут использоваться, и мы их рекомендуем всем детско-юношеским спортивным школам и тренерам", - отметил он.
Также глава РФС рассказал о важности повышения квалификации тренеров: "Также очень важное направление работы - повышение квалификации тренеров, для этого созданы академии РФС, сейчас разрабатываются новые учебные планы для подготовки тренеров. Совсем недавно УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] внес изменения в план подготовки тренеров, мы тоже пересматриваем варианты изменения программы. В рамках академии футбола мы будем повышать квалификацию тренеров и готовить новых специалистов. Если говорить о "Нашей смене", важное направление работы - создание региональных центров РФС".
"В настоящий момент их десять, планируем увеличить их до 70-80. Это очень важный элемент подготовки спортивного резерва, предполагается, что там будут работать высококвалифицированные тренеры, которые будут заниматься с талантливыми футболистами того региона. Мы ждем от региональных центров, что сроки подготовки будут увеличены, сейчас игроки заканчивают детско-юношеские школы в 17 лет. Юношам нужно дать дополнительное время, поэтому мы сейчас приняли решение о том, что по крайней мере подготовка будет осуществляться до 19 лет в региональных центрах, планируем увеличить до 21 гола", - заключил он.