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Олимпиада в Токио

Определен состав команды России по академической гребле на Олимпиаду в Токио

На Играх выступят семь российских экипажей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) определилась с составом команды на Игры в Токио. Как сообщил ТАСС президент ФГСР Алексей Свирин, на Олимпиаду отправятся 16 гребцов, из которых двое - запасные.

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"Всего на Олимпиаде выступят семь российских экипажей, 14 спортсменов в экипажах и двое запасных", - сказал Свирин.

В олимпийскую заявку включены Артем Косов, Никита Моргачев, Николай Пименов и Павел Сорин (все - четверка парная), Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (все - двойка парная), Александр Вязовкин (одиночка), Василиса Степанова и Елена Орябинская (все - двойка без рулевого), Анна Пракатень (одиночка), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (все - двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (все - двойка парная легкого веса), а также запасные Никита Еськин и Кира Ювченко.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 8 августа.

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Олимпиада в Токио
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