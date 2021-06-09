{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: ПСЖ намерен подписать контракт с футболистом "Барселоны" Дембеле

Французский клуб хочет подписать соглашение с форвардом следующим летом, после истечения его контракта с "Барселоной"
Усман Дембеле EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Усман Дембеле
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 9 июня. Французский футбольный клуб ПСЖ планирует в 2022 году подписать контракт с нападающим испанской "Барселоны" Усманом Дембеле. Об этом сообщает газета Marca.

Соглашение 24-летнего форварда с каталонцами рассчитано до конца сезона-2021/22, в связи с чем он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента. По информации источника, "Барселона" в данный момент ведет переговоры с игроком о продлении контракта. Отмечается, что ПСЖ внимательно следит за данной ситуацией и намерен заключить соглашение с игроком следующим летом.

В прошедшем сезоне француз отыграл за каталонцев 44 встречи во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €135 млн. Вместе с "Барселоной" он дважды выиграл чемпионат и Кубок Испании и один раз - суперкубок страны. В составе сборной Франции Дембеле стал чемпионом мира 2018 года.

Теги
Мировой футбол
Евро-2020
Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу
Президент РФ отметил, что новизны в позиции Украины в этой ситуации нет
Читать полностью