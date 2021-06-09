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Футбол в Испании

СМИ: два испанских клуба интересуются бывшим футболистом "Локомотива" Джорджевичем

Форвард 8 июня по обоюдному согласию расторг контракт с московской командой

ТАСС, 9 июня. Черногорский нападающий Лука Джорджевич попал в сферу интересов двух испанских футбольных клубов. Об этом сообщает газета Marca.

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Отмечается, что заинтересованные в черногорце команды выступают в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Джорджевичу 26 лет, он выступал за московский "Локомотив" с 2019 года. Сезон-2020/21 форвард провел в тульском "Арсенале", где сыграл 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. 8 июня он по обоюдному согласию расторг контракт с московской командой.

Ранее Джорджевич выступал за итальянскую "Сампдорию", санкт-петербургский "Зенит", "Понферрадину" из второго дивизиона испанского чемпионата и нидерландский "Твенте".

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