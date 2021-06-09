Тедеско назвал футболиста Крала самым большим профессионалом в "Спартаке"

В конце мая "Спартак" объявил о подписании контракта с 51-летним Руем Виторией сроком на два года. Он сменил на посту главного тренера Тедеско, который покинул клуб по окончании сезона.

"Кто самый большой профессионал в "Спартаке"? Я бы назвал всех, но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать", - сказал Тедеско.

Ранее газета Guardian сообщила, что Крал согласовал условия контракта с английским "Вест Хэмом".

"В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее", - добавил Тедеско.

Кралу 23 года, он перешел в "Спартак" из пражской "Славии" в сентябре 2019 года. За это время полузащитник провел за клуб 53 матча во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами. В минувшем сезоне чемпионата России "Спартак" занял второе место в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги чемпионов.