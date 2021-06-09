Тедеско выделил работу Слуцкого в футбольном клубе "Рубин"

ТАСС, 9 июня. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско выделил работу главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в 2019 году и покинул клуб по завершении минувшего сезона, по итогам которого команда заняла второе место в чемпионате России.

"Кого из коллег уважаю больше всех? Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. "Рубин" провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал", - сказал Тедеско.

"В технической зоне видно, как [Слуцкий] переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра - он такой и есть", - добавил он.

Слуцкий возглавил "Рубин" в 2019 году. В минувшем сезоне казанский клуб занял четвертое место и получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций.