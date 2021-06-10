Тедеско: российский футбол имеет высокий потенциал на европейской арене

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в 2019 году и покинул клуб по завершении минувшего сезона, по итогам которого клуб занял второе место в чемпионате и получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

"Вижу у России очень высокий потенциал, здесь много талантов, а также отличные стадионы. Приезжаю в Грозный, Волгоград, Краснодар, другие города - супер. Вживую видел два матча "Локомотива" в Лиге чемпионов разных лет - с "Байером" и с "Баварией". Против мюнхенцев москвичи в концовке при счете 1:1 имели отличный момент, а потом все же уступили после гола Киммиха, но не могу сказать, что уровень "Локо" был плох", - сказал Тедеско.

"Или "Краснодар", делающий с "Челси" в гостях ничью, берущий четыре очка у "Ренна". Или "Зенит", который лишь совсем немного уступал "Лацио". Это была равная игра, если бы питерцы победили, никто не сказал бы, что это незаслуженно, но в итоге потерпели поражение. Это футбол, в нем часто решают какие-то мелочи", - добавил он.

Тедеско отметил, что глобального отставания российского футбола от европейского он не заметил. "При этом глобального отставания от других стран в еврокубках я не видел, да, в рейтинге чуть отступили, что печально. В первую очередь - из-за потери одного места в Лиге чемпионов, но, повторю, потенциал очень высокий", - отметил Тедеско

"Говорю не только о "Спартаке", где есть Павел Маслов, Наиль Умяров, Дмитрий Маркитесов, Михаил Литвинов, но и о других. В "Динамо" - Себастьян Шиманьски, Никола Моро, пусть они легионеры, Арсен Захарян, Вячеслав Грулев, Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, ребята с фантазией. В ЦСКА - Дивеев, Иван Обляков, Ильзат Ахметов. Это все парни, только-только выступавшие в молодежной сборной, надеюсь, они станут прогрессировать", - заключил он.