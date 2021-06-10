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НБА

Центровой "Юты" Гобер признан лучшим оборонительным игроком сезона в НБА

Француз выиграл эту награду в третий раз
Руди Гобер AP Photo/Matt York
Описание
Руди Гобер
© AP Photo/Matt York

ТАСС, 10 июня. Французский центровой "Юты" Руди Гобер назван лучшим игроком оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

28-летний француз получил эту награду в третий раз, это четвертый подобный случай в истории НБА. Ранее он становился лучшим игроком оборонительного плана в 2018 и 2019 году. В прошедшем регулярном чемпионате Гобер набирал в среднем за игру 14,3 очка и делал 13,6 подбора.

Гобер был выбран "Денвером" на драфте 2013 года под общим 27-м номером, сразу после этого его обменяли в "Юту". Он дважды принимал участие в Матче всех звезд (2020, 2021).

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции и в серии первого раунда плей-офф обыграла "Мемфис" со счетом 4-1. Во втором раунде "Юта" встречается с "Лос-Анджелес Клипперс" (1-0 в серии).

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