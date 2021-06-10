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Евро-2020

Комментатора Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро

Ранее сообщалось, что одна из футбольных федераций отказала в согласовании спортивного обозревателя
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что удалось аккредитовать комментатора Нобеля Арустамяна на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

"Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу <...> Работаем дальше", - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила в своем Telegram-канале, что одна из футбольных федераций отказала в согласовании комментатора Арустамяна. Позднее Захарова заявила о совместной работе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы Арустамян смог освещать чемпионат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЕвро-2020
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