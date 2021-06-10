Власти Дании разрешили присутствие 25 тыс. болельщиков на матчах Евро в Копенгагене

Также правительство отменит масочный режим в большинстве общественных мест.

ТАСС, 10 июня. Матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене смогут посетить до 25 тыс. болельщиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Дании.

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В Копенгагене пройдут матчи группового этапа турнира Дания - Финляндия (12 июня), Дания - Бельгия (17 июня) и Россия - Дания (21 июня), а также одна встреча 1/8 финала турнира (28 июня).

Ранее стало известно, что власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.