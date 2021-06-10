Следующим соперником Федора Емельяненко может стать Митрион

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко по следующему поединку может стать американец Мэтт Митрион. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Ранее Емельяненко рассказал, что предложил организации свои варианты соперников для следующего боя.

"Да, Федор прислал нам свои предпочтения по сопернику, - сказал Кокер. - Он прислал пять вариантов. Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с кем-то из тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона".

Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в июне 2017 года.