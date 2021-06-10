Лунев, Самошников и Евгеньев 10 июня покинут расположение сборной России по футболу

ТАСС, 10 июня. Голкипер Андрей Лунев, защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев в четверг покинут расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В четверг сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где 12 июня проведет первый матч группового этапа чемпионата Европы. Соперником россиян будет команда Бельгии, начало встречи - 22:00 мск.

Лунев, Самошников и Евгеньев не вошли в окончательную заявку национальной команды на турнир.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России также встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).