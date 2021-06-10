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Евро-2020

Черчесов рассказал, почему на Евро играть сложнее, чем на чемпионатах мира

Главный тренер сборной России отметил, что на мировом первенстве иногда попадаются команды, которые объективно слабее
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 июня. Каждая игра чемпионата Европы требует особой подготовки, потому что на турнире нет случайных команд. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Чемпионат Европы - турнир, где нет проходных матчей, - сказал Черчесов. - На чемпионатах мира все-таки 32 команды, иногда попадаются сборные, которые объективно слабее. На чемпионатах Европы такого нет, поэтому нужно готовиться от игры к игре".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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