Черчесов рассказал, почему на Евро играть сложнее, чем на чемпионатах мира

ТАСС, 10 июня. Каждая игра чемпионата Европы требует особой подготовки, потому что на турнире нет случайных команд. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Чемпионат Европы - турнир, где нет проходных матчей, - сказал Черчесов. - На чемпионатах мира все-таки 32 команды, иногда попадаются сборные, которые объективно слабее. На чемпионатах Европы такого нет, поэтому нужно готовиться от игры к игре".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).