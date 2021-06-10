Левитин: Российский футбольный союз отлично выстроил работу с детьми

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В Российском футбольном союзе (РФС) отлично поставлена работа с детьми. Об этом во время круглого стола "О проекте концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Круглый стол проводит комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Вчера на попечительском совете Российского футбольного союза мы рассматривали развитие детско-юношеского спорта в футболе, - сказал Левитин. - В РФС отлично поставлены работа с детьми и отбор. У нас не много таких федераций, которые умеют подсматривать ребят и видеть их перспективы в будущем. Важно видеть, состоится у нас чемпион или нет".

"Мы сказали РФС, что их программа детско-юношеского спорта и программа в регионах - это очень важно", - добавил помощник президента РФ.