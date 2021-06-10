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Евро-2020

Песков прокомментировал решение УЕФА по форме сборной Украины

Пресс-секретарь президента РФ считает, что спорт должен быть выше политики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что спорт должен оставаться вне политики. Свою позицию он высказал в четверг, комментируя по просьбе ТАСС требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к Украине убрать лозунг с формы спортсменов страны.

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"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле решением УЕФА обязать сборную Украины убрать лозунг "Героям слава!" с внутренней стороны футболки к Евро.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в УЕФА, в котором обратил внимание, что на форме сборной Украины для участия в Евро размещен политический лозунг националистов "Слава Украине! Героям слава!". В четверг в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ТАСС сообщили, что организация обязала украинскую сборную убрать лозунг. По словам собеседника агентства, после анализа сочетание двух лозунгов показалось УЕФА "явно политическим, имеющим историческое и милитаристское значение". Поэтому надпись на внутренней стороне футболки должна быть удалена для использования формы в матчах под эгидой УЕФА.

Между тем было подтверждено решение оставить на футболке контур Украины, включающий и входящий в состав России Крым, с отсылом к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичЕвро-2020
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