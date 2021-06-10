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Спирос Капралос избран президентом Европейских олимпийских комитетов

Функционер будет возглавлять комитет следующие четыре года

ТАСС, 10 июня. Глава Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос избран на пост президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает пресс-служба ЕОК.

Капралос стал девятым президентом ЕОК. Он будет возглавлять комитет следующие четыре года.

Капралосу 66 лет, он является бывшим игроком в водное поло. В составе сборной Греции он принял участие в двух Олимпийских играх (1980, 1984).

Необходимость выборов президента ЕОК возникла 1 июня после смерти бывшего главы Янеза Кочиянчича. Он занимал пост президента ЕОК с 2017 года. Временным главой ЕОК был датчанин Нильс Нюгор.

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