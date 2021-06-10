Спирос Капралос избран президентом Европейских олимпийских комитетов

ТАСС, 10 июня. Глава Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос избран на пост президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом сообщает пресс-служба ЕОК.

Капралос стал девятым президентом ЕОК. Он будет возглавлять комитет следующие четыре года.

Капралосу 66 лет, он является бывшим игроком в водное поло. В составе сборной Греции он принял участие в двух Олимпийских играх (1980, 1984).

Необходимость выборов президента ЕОК возникла 1 июня после смерти бывшего главы Янеза Кочиянчича. Он занимал пост президента ЕОК с 2017 года. Временным главой ЕОК был датчанин Нильс Нюгор.