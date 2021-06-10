Дюпин предложил цитату Черчесова в качестве слогана сборной России по футболу на Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Слоганом сборной России по футболу на чемпионате Европы может стать цитата главного тренера команды Станислава Черчесова. Такое мнение журналистам высказал вратарь национальной команды Юрий Дюпин.

В четверг сборная России на подмосковной базе в Новогорске провела заключительную тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. У команды на турнире не будет официального слогана.

"Мне сразу на ум приходят слова Станислава Саламовича - не важно, кто напротив, главное то, кто рядом", - сказал Дюпин, говоря о возможном слогане сборной России на Евро.

В первой игре чемпионата Европы российские футболисты сыграют с командой Бельгии, которая в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает первое место.

"Подготовка пошла на пользу, различные показатели показывают, какими мы были до сборов и какими являемся сейчас. Все показатели выросли", - сказал Дюпин, который будет резервным вратарем сборной на турнире.