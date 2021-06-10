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Евро-2020

Власти Крыма намерены добиться, чтобы с формы сборной Украины убрали контуры полуострова

По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, отстаивать интересы региональные власти намерены всеми законными методами

ЯЛТА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены добиться, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы очертания полуострова. Об этом журналистам сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!"

"Конечно, нужно добиваться [чтобы контуры полуострова были убраны], - сказал Константинов. - Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА, мы его полностью поддерживаем".

По словам спикера Госсовета, отстаивать интересы региональные власти намерены всеми законными методами, которые у них есть. "В парламенте они тоже есть", - добавил он.

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