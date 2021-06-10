Футболист "Ливерпуля" Вейналдум перешел в ПСЖ

ТАСС, 10 июня. Нидерландский полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум перешел во французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Футболист подписал контракт до 2024 года.

Вейналдуму 30 лет, в сезоне-2020/21 в составе "Ливерпуля" он сыграл 51 матч и забил три гола. Выступая за "Ливерпуль", Вейналдум выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и чемпионат Англии в сезоне-2019/20, а также клубный чемпионат мира (2019) и Суперкубок УЕФА (2019). Также футболист выступал за нидерландские клубы "Фейенорд" и ПСВ и за английский "Ньюкасл".

В составе сборной Нидерландов Вейналдум становился серебряным призером Лиги наций (2019) и бронзовым призером чемпионата мира (2014). Он вошел в окончательную заявку на чемпионат Европы, который стартует 11 июня.