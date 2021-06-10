Тимченко надеется, что сборная России "выстрелит" на Евро, как на чемпионате мира

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по футболу может показать на чемпионате Европы примерно такой же результат, как и на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко.

Сборная России на чемпионате мира 2018 года впервые в своей истории дошла до 1/4 финала турнира.

"Вы помните, какого результата все ожидали от нашей команды перед чемпионатом мира в 2018 году? Никто ж не предполагал, что сборная сумеет так "выстрелить", так и сейчас, - сказал Тимченко. - Ожидания хорошие, но, на самом деле, все это, скажу я вам, только богу известно".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).