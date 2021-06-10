CAS сократил дисквалификацию вратаря "Аякса" Онаны за допинг до девяти месяцев

ТАСС, 10 июня. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию вратаря нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онаны за нарушение антидопинговых правил до девяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

4 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил голкипера сроком на один год. В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид. Срок отстранения 25-летнего камернуского голкипера отсчитывается с 5 февраля 2021 года и после сокращения завершится 4 ноября.

"Принимая решение, комиссия CAS пришла к выводу, что Андре Онана по ошибке принял лекарство, предназначенное для другого человека. Исходя из этого, группа посчитала, что девятимесячное отстранение соразмерено совершенной халатности, и уменьшила дисквалификацию на три месяца, но не смогла принять просьбу вратаря об отмене отстранения полностью", - говорится в заявлении.

Онана стал игроком "Аякса" в январе 2015 года, когда перешел из молодежной команды испанской "Барселоны". В составе "Аякса" Онана становился чемпионом Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка Нидерландов, а также выходил в финал Лиги Европы.