Музыка Чайковского утверждена в качестве замены гимна России на ЧМ по мини-футболу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Фрагмент Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского заменит российский гимн на чемпионате мира по мини-футболу. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года. Ранее стало известно, что российская команда выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union).

"Со стороны Российского футбольного союза был заявлен Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. ФИФА сегодня его утвердила", - сказал Алиев.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA. Музыка Чайковского уже использовалась в качестве замены российского гимна, в частности на чемпионатах мира по конькобежному спорту и хоккею, а также будет звучать на Олимпийских играх в Токио.