В РФС считают, что форма сборной Украины остается политизированной

Во вторник РФС отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обратил внимание на политический лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", изображенный на форме сборной Украины. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на внутренней стороне маек. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.

"УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент", - говорится в сообщении РФС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Вероятность попадания украинцев в четвертьфинал Евро в Санкт-Петербурге, который пройдет 2 июля, появляется в случае, если они займут третье место в группе. По регламенту турнира в плей-офф пробьются четыре лучшие команды из занявших третьи места. Украинская сборная может сыграть в Санкт-Петербурге, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест. При этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.

Возглас "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.