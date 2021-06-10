Россиянка Павлюченкова впервые вышла в финал Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером. В финале 12 июня россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и гречанкой Марией Саккари (17-й номер посева).

Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации. В финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые, этот турнир стал для нее 52-м. Она установила рекорд, сыграв в наибольшем количестве турниров Большого шлема до выхода в финал и опередив итальянку Роберте Винчи (44 турнира).

Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема с 2015 года, тогда в решающем матче Открытого чемпионата Австралии играла Мария Шарапова. В предыдущий раз из россиянок в финале Открытого чемпионата Франции играла Шарапова в 2014 году.

Зиданшек 23 года, она занимает 85-е место в рейтинге WTA. В активе словенки 17 титулов Международной федерации тенниса. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции стал лучшим результатом Зиданшек на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.