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Международный союз конькобежцев назовет лучших фигуристов 10 июля

Вторая церемония награждения лауреатов премии по фигурному катанию ISU Skating Awards состоится в онлайн-формате
Алена Косторная и тренер Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная и тренер Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 июня. Вторая в истории церемония награждения лауреатов премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards пройдет 10 июля в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Победителей объявят в семи номинациях: самый ценный фигурист, лучшие костюм, программа сезона, новичок, хореограф, тренер, награда за заслуги.

В прошлом году представители России стали победителями в двух дисциплинах. Лучшим тренером была признана Этери Тутберидзе, а лучшим новичком - Алена Косторная.

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