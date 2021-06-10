Международный союз конькобежцев назовет лучших фигуристов 10 июля

ТАСС, 10 июня. Вторая в истории церемония награждения лауреатов премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards пройдет 10 июля в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Победителей объявят в семи номинациях: самый ценный фигурист, лучшие костюм, программа сезона, новичок, хореограф, тренер, награда за заслуги.

В прошлом году представители России стали победителями в двух дисциплинах. Лучшим тренером была признана Этери Тутберидзе, а лучшим новичком - Алена Косторная.