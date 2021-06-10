Павлюченкова: выход в финал Roland Garros был маленькой мечтой

ТАСС, 10 июня. Выход в финал Roland Garros был маленькой мечтой для российской теннисистки Анастасии Павлюченковой. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала Eurosport.

В четверг 29-летняя россиянка со счетом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек в полуфинале Roland Garros. Павлюченкова впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. В субботу она встретится с победительницей встречи между гречанкой Марией Саккари и чешкой Барборой Крейчиковой.

"У меня был план, я знала, что форхенд (удар открытой ракеткой, когда прием мяча находится на внутреннюю сторону ладони - прим. ТАСС) соперницы очень опасен, и старалась его избегать. Сложно играть постоянно под бэкхенд (удар закрытой ракеткой, когда прием мяча находится на внешнюю сторону ладони - прим. ТАСС), но я довольна тем, как выполняла свою тактику по ходу матча. В таких матчах каждый мяч важен, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом", - отметила Павлюченкова.

"Когда ты в финале - это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим", - добавила российская теннисистка.

Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.