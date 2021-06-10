Российские футболисты прибыли в Петербург для участия в чемпионате Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург из Москвы для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Ранее команда готовилась неделю в Австрии, потом провела два товарищеских матча с командами Польши (1:1) и Болгарии (1:0), а затем неделю тренировалась в подмосковном Новогорске.

Российская команда спустя час после прилета заселилась в отель "Коринтия" на Невском проспекте недалеко от Аничкова моста.

Россияне в Петербурге проведут матчи группового этапа с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).