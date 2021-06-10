Хоккеист Свечников заявил, что хочет выступать за "Каролину" до конца карьеры

ТАСС, 10 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников сообщил, что хочет выступать за команду до конца карьеры. Комментарий Свечникова приводит журналистка The Athletic Сара Цив в Twitter.

Свечников был выбран "Каролиной" на драфте 2018 года под общим вторым номером.

"Я бы хотел остаться в "Каролине" до конца карьеры. Это был не лучший сезон для меня, но всем было сложно. Расписание было очень тяжелым, в короткий отрезок проходило очень много игр. Этим летом мы будем работать и постараемся стать только сильнее", - сказал Свечников.

В завершившемся сезоне 21-летний форвард набрал 42 (15 шайб + 27 голевых передач) очка в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 8 (2+6) очков в 11 играх. "Каролина" во втором раунде Кубка Стэнли проиграла "Тампе" со счетом в серии 1-4.

Действующий контракт Свечникова с "Каролиной" истекает нынешним летом.