Глава МОК Томас Бах прокомментировал упразднение футбольной Суперлиги

ТАСС, 10 июня. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что позиция ряда стран по вопросу упразднения Суперлиги нацелена на сохранение целостности европейского футбола. Об этом он заявил в четверг по итогам исполкома МОК.

Создание Суперлиги осудили не только Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но и правительства ряда стран, в том числе Франции и Великобритании.

"Сейчас все находится в руках различных государств [ЕС], но как мы могли заметить, некоторые свою позицию по вопросу Суперлиги уже высказали, поддержав существующую модель", - сказал Бах.

"Это означает, что организация спорта будет основана на ценностях, которые предполагают открытый формат соревнований, когда есть команды, которые вылетают по спортивному принципу, где нет привилегий. Система позволяет спортивным организациям реализовывать программы солидарности, что дает поддержку массовому спорту, будущему поколению спортсменов. Это позволяет спорту сохранять массовость, способствуя физическому и психическому здоровью населения стран, в данном случае Европы", - добавил он.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угроз со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая УЕФА объявил о примирении с девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.