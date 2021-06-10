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Евро-2020

Сборная России по футболу прибыла в отель без опоздания, несмотря на серьезные пробки

Команда прилетела в четверг в Санкт-Петербург для участия в Евро
Футболисты сборной России у отеля Corinthia Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России у отеля Corinthia
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу без опоздания прибыла в отель "Коринтия" в Санкт-Петербурге, несмотря на серьезные пробки в городе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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В Санкт-Петербург российская команда прибыла в четверг из Москвы, где проходил заключительный этап подготовки к чемпионату Европы. В субботу она сыграет первый матч на турнире, соперником по групповому этапу будет команда Бельгии.

"Мы добрались до отеля без каких-либо проблем, - сообщили ТАСС в команде. - Автобус из аэропорта следовал в сопровождении машины ГИБДД, мы прибыли на место без опоздания, лишь минуту-другую потеряли на Фонтанке. Авиаперелет все перенесли тоже отлично".

В четверг вечером в центре Санкт-Петербурга наблюдаются серьезные пробки. Это связано с перекрытием ряда улиц из-за возведения фан-зоны на Конюшенной площади.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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